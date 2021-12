Via libera dell’Ema a Novavax: è il quinto vaccino anti-Covid in Ue (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’ente regolatore europeo per i medicinali (Ema) ha ufficialmente approvato il vaccino anti Covid Novavax. I dati sul prodotto sviluppato dall’omonima azienda americana, analizzati nella riunione di oggi, 20 dicembre, hanno confermato la sicurezza e l’efficacia del nuovo vaccino. Si tratta del quinto vaccino anti Covid autorizzato in Ue. Il vaccino dell’azienda americana Novavax è differente dai prodotti a mRna messaggero come Pfizer e Moderna, e da quelli a vettore adenovirale come Astrazeneca e Johnson&Johnson. «Si tratta di un vaccino diverso dagli altri finora autorizzati perché è composto dalle proteine del virus SARS-CoV-2. Queste contengono la parte del virus che muta meno ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’ente regolatore europeo per i medicinali (Ema) ha ufficialmente approvato il. I dati sul prodotto sviluppato dall’omonima azienda americana, analizzati nella riunione di oggi, 20 dicembre, hanno confermato la sicurezza e l’efficacia del nuovo. Si tratta delautorizzato in Ue. Ildell’azienda americanaè differente dai prodotti a mRna messaggero come Pfizer e Moderna, e da quelli a vettore adenovirale come Astrazeneca e Johnson&Johnson. «Si tratta di undiverso dagli altri finora autorizzati perché è composto dalle proteine del virus SARS-CoV-2. Queste contengono la parte del virus che muta meno ...

Advertising

ansaeuropa : L'Agenzia europea del farmaco (@EMA_News ) ha dato il via libera all'immissione in commercio condizionata nell'Ue d… - SkyTG24 : #Campania, via libera allo psicologo di base: sentenza storica - marcocappato : I 'patrioti' non volevano far circolare con veicoli immatricolati all'estero i residenti in Italia. La perfida Euro… - Devabole : RT @DomaniGiornale: ?? #Covid, via libera dell’#Ema al vaccino di #Novavax - Devabole : RT @ansaeuropa: L'Agenzia europea del farmaco (@EMA_News ) ha dato il via libera all'immissione in commercio condizionata nell'Ue del vacci… -