Verissimo: Silvia Toffanin Asfalta Alex Belli e Delia Duran! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alex Belli e Delia Duran non si aspettavano di certo di essere messi all'angolo da Silvia Toffanin. La conduttrice, nell'ultima puntata di Verissimo, ha sfoderato gli artigli e ha cercato di smascherare l'ex gieffino, facendo intendere di non approvare per nulla l'atteggiamento tenuto dall'attore nella Casa del Gf Vip. Un'intervista insolita, ma che ha trovato il plauso del pubblico in studio, che ha molto apprezzato la grinta della nostra Silvia. Ecco quello che è accaduto nello studio di Verissimo! Silvia Toffanin sfodera gli artigli Questa volta Silvia Toffanin ha sorpreso il pubblico sfoderando gli artigli nel corso dell'intervista ad Alex Belli e ...

francobus100 : Gf Vip, Alex Belli e Delia a Verissimo e Silvia Toffanin tuona: «Gara a chi recita meglio: furbetti»… - kcobainsvoice : RT @jidanisbored: Delia: quando ami perdoni Silvia: poi è natale quindi buon natale LEI CHE LI PERCULA?????? #gfvip #verissimo https://t.c… - _wdkymys : RT @ValeryRonca: Delia: “Lui è un grande artista” Silvia: “No scusami ti correggo gli artisti sono altri”… - Martini14Emma : RT @Viperissima_: 'Qua è la gara a chi recita meglio Alex' Silvia oggi on fire, amiamo vederlo. #Verissimo #GFvip - PageDi : RT @Giusy_d98: 'Grandi artisti sono altri' Grande Silviaaaaa ???????? This is a Silvia Toffanin Stan account ?? #Verissimo #GFvip https://t.c… -