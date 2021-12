**Titoli Stato: Rivera, in 2021 minimo storico costo medio raccolta a 0,1%** (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. -(Adnkronos) - "Nel 2021 il costo medio della raccolta è Stato pari a 0,1%, un minimo storico per la Repubblica Italiana", notevolmente inferiore anche allo 0,59% registrato nel in 2020 "e questo ha comportato un costo medio di tutto lo stock del debito in linea con quello 2020 al 2,4%". Lo ha sottolineato Alessandro Rivera, Direttore Generale del Tesoro, presentando le Linee Guida sulla gestione del debito pubblico, spiegando che il calo del costo della raccolta non si è riflesso su quello totale per l'impatto di alcuni titoli indicizzati all'inflazione "che quindi hanno comportato aumento tasso medio dello stock". Rivera ha evidenziato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. -(Adnkronos) - "Nelildellapari a 0,1%, unper la Repubblica Italiana", notevolmente inferiore anche allo 0,59% registrato nel in 2020 "e questo ha comportato undi tutto lo stock del debito in linea con quello 2020 al 2,4%". Lo ha sottolineato Alessandro, Direttore Generale del Tesoro, presentando le Linee Guida sulla gestione del debito pubblico, spiegando che il calo deldellanon si è riflesso su quello totale per l'impatto di alcuni titoli indicizzati all'inflazione "che quindi hanno comportato aumento tassodello stock".ha evidenziato ...

