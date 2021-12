The Ocean Race 2022-23: annunciate le date della 14esima edizione (Di lunedì 20 dicembre 2021) The Ocean Race 2022-23 visiterà nove città internazionali su un periodo di sei mesi, con la prima tappa che partirà da Alicante, Spagna, il 15 gennaio 2023. La partenza della 14ma edizione della The Ocean Race, all’inizio del nuovo anno, seguirà il periodo delle vacanze in Spagna, e vedrà le due flotte in regata (gli IMOCA foiling e i monotipo VO65) lanciarsi verso una navigazione di oltre 32.000 miglia (60.000 km) intorno al mondo, in due classi separate. The Ocean Race 2022-23: “Sei mesi intensi di regata” “Il percorso aggiornato e il programma della The Ocean Race 2022-23 prevedono sei intensi mesi di regata intorno al mondo, una ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 20 dicembre 2021) The-23 visiterà nove città internazionali su un periodo di sei mesi, con la prima tappa che partirà da Alicante, Spagna, il 15 gennaio 2023. La partenza14maThe, all’inizio del nuovo anno, seguirà il periodo delle vacanze in Spagna, e vedrà le due flotte in regata (gli IMOCA foiling e i monotipo VO65) lanciarsi verso una navigazione di oltre 32.000 miglia (60.000 km) intorno al mondo, in due classi separate. The-23: “Sei mesi intensi di regata” “Il percorso aggiornato e il programmaThe-23 prevedono sei intensi mesi di regata intorno al mondo, una ...

Vela, The Ocean Race arriverà a Genova Vela, The Ocean Race arriverà a Genova, the Ocean Race 2022 - 23 visiterà nove città internazionali su un periodo di sei mesi Vela, The Ocean Race arriverà a Genova, con la prima tappa che partirà da ...

Annunciate le date della 14ma edizione di The Ocean Race 2022-23 | www.pressmare.it/ pressmare.it Ocean Race 2022/'23, la grande avventura Annunciate le date di "The Ocean Race 2022-23", quattordicesima edizione della prestigiosa competizione internazionale: nell'estate del 2023 Genova accoglierà il gran finale del giro del mondo nell'es ...

