Raiola su De Ligt | “Andrà in uno di questi club”

Mino Raiola sembra ormai deciso, dopo aver dichiarato ad una tv olandese che il suo assistito Mathjis De Ligt è pronto per il "next step", ieri ha rigirato il dito nella piaga delineando il futuro del difensore a NOS Sport. Potrebbe quindi finire quest'estate l'amore tra la Juventus e De Ligt che visti i risultati ottenuti potrebbe essere mai sbocciato, visto che De Ligt non ha mai ripagato l'investimento fatto dalla Juve in termini di prestazioni. Le dichiarazioni di Raiola - Quale sarà il "next step": "Io credo che tutti noi sappiamo quali club si possano menzionare come next step per De Ligt. Premier League? Si vedrà quest'estate, ma io ...

