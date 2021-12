Raiola spaventa la Juve: 'Su De Ligt interesse di molti top club' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Mino Raiola parla del futuro di Mattijhs De Ligt e ipotizza un'estate molto calda per il suo assistito. Le prestazioni del difensore Juventino non sono passate inosservate, tanto da attirare le ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Minoparla del futuro di Mattijhs Dee ipotizza un'estate molto calda per il suo assistito. Le prestazioni del difensorentino non sono passate inosservate, tanto da attirare le ...

