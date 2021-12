Mattarella: “Con ‘Next generation’ lucida risposta dell’Ue alla crisi” (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA – “Con il lancio di “Next Generation” l’Europa è riuscita a costruire un’articolata risposta ai devastanti effetti economici e sociali della crisi. Un’azione comune, frutto di una scelta lucida, che nasce dalla consapevolezza che i destini e gli interessi degli europei sono strettamente intrecciati tra loro”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (foto), intervenendo alla Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA – “Con il lancio di “Next Generation” l’Europa è riuscita a costruire un’articolataai devastanti effetti economici e sociali della. Un’azione comune, frutto di una scelta, che nasce dconsapevolezza che i destini e gli interessi degli europei sono strettamente intrecciati tra loro”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio(foto), intervenendoConferenza degli ambasciatoriFarnesina. L'articolo L'Opinionista.

