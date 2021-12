Logic è il rapper che ha salvato centinaia di americani dal suicidio grazie a una canzone

Advertising

bedel1945 : Studio pubblicato il 13 dicembre: la canzone di Rapper Logic riduce i suicidi negli Stati Uniti Il titolo 1-800-273… - CdT_Online : Il pezzo «1-800-273-8255» rimanda al numero della Suicide Prevention Lifeline negli Stati Uniti: uno studio ha dimo… -

di Andrea Marinelli Secondo uno studio, nei 34 giorni di maggior esposizione della canzone 1 - 800 - 273 - 8255 - il numero verde per la prevenzione dei suicidi - del rapper americano Logic i suicidi sarebbero stati 245 in meno rispetto alla media Il rapper americano Logic potrebbe aver, letteralmente, salvato la vita a centinaia di persone. È quanto emerge da uno ...Il brano si chiama 1-800-273-8255 e ha fatto aumentare le telefonate alla National Suicide Prevention Lifeline: ecco perchè ...Researchers have found that American rapper Logic's 2017 track "1-800-273-8255" was associated with an increase in calls to the US National Suicide Prevention Lifeline (the number of which is the song ...