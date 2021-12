In casa un “mattone” da oltre un chilo di cocaina purissima: due arresti a Treviolo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Treviolo. I vicini di casa si erano insospettiti per lo strano via vai da quell’appartamento. Hanno così contattato gli agenti della Polizia locale che lunedì mattina sono intervenuti e hanno arrestato due uomini, un italiano e un tunisino. Il blitz è scattato nella zona di Curnasco. Quattro gli operatori della Locale arrivati sul posto, con l’ausilio dell’unità cinofila. Gli agenti hanno atteso che l’uomo descritto uscisse di casa e l’hanno pedinato fino a quando, all’altezza della scuola materna San Zenone, in piazza Don Personeni, ha ceduto qualcosa a un soggetto che lo attendeva. Una volta avvicinati si sono resi conto che si trattava di una pallina di cocaina. Hanno quindi intimato al pusher, un tunisino di 27 anni, di consegnare tutto ciò che aveva in tasca: circa 7 grammi di “coca” e 480 euro in contanti. Poi ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 dicembre 2021). I vicini disi erano insospettiti per lo strano via vai da quell’appartamento. Hanno così contattato gli agenti della Polizia locale che lunedì mattina sono intervenuti e hanno arrestato due uomini, un italiano e un tunisino. Il blitz è scattato nella zona di Curnasco. Quattro gli operatori della Locale arrivati sul posto, con l’ausilio dell’unità cinofila. Gli agenti hanno atteso che l’uomo descritto uscisse die l’hanno pedinato fino a quando, all’altezza della scuola materna San Zenone, in piazza Don Personeni, ha ceduto qualcosa a un soggetto che lo attendeva. Una volta avvicinati si sono resi conto che si trattava di una pallina di. Hanno quindi intimato al pusher, un tunisino di 27 anni, di consegnare tutto ciò che aveva in tasca: circa 7 grammi di “coca” e 480 euro in contanti. Poi ...

