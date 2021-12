"I tamponi ai vaccinati? Un messaggio distorto" (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il microbiologo Massimo Clementi: i test ormai sono un business. Omicron? Oggi in Italia il contagio è con Delta Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il microbiologo Massimo Clementi: i test ormai sono un business. Omicron? Oggi in Italia il contagio è con Delta

borghi_claudio : Mannaggia, il vaccinato non vuol farsi il tamponcino... povero piccino, ti stai rendendo conto che ti hanno preso i… - Giorgiolaporta : Avete usato gli idranti su chi contestava il #greenpass. Affermato in Parlamento che i vaccinati non trasmettessero… - borghi_claudio : @giomascolo81 Io non sfotto i vaccinati. Per quanto ne sapete potrei esserlo anch'io con otto dosi. Sfotto quelli… - walzuc : @senzasinistra Tamponi ai vaccinati? sono fuori di testa, peggio dei Maneskin... - Villix0407 : RT @Roby86341796: I non vaccinati,che non possono fare vita sociale non c' entrano. Anche si fosse vaccinati al 100% ,i tamponi DOVREMMO f… -