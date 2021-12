Fare trucco semipermanente (Di lunedì 20 dicembre 2021) La costruzione del make up è un lavoro importante per il viso di ogni donna poiché è proprio tramite le nuance delle polveri, matite e di altri cosmetici si riesce a valorizzare i punti forti dell’espressione e a diminuire poi i difetti. Oggi le tecniche del trucco sono molto migliorate tanto che è possibile realmente eliminare, in modo temporaneo ovviamente, i difetti del setto nasale, modificare la grandezza degli occhi e offrire una buona definizione. Solo che è vero che truccarsi porta via tanto tempo e, molte volte, non si ha nemmeno voglia di truccarsi. Durante il lavoro poi non è certo possibile allontanarsi continuamente per svolgere dei piccoli ritocchini. Alla fine le polveri sono elementi “aerei”, cioè che vanno ad avere un loro tempo e la pelle, con la creazione e sviluppo del sebo, tende quindi a rigettarlo fuori. Chiunque ami truccarsi sa quali sono i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 dicembre 2021) La costruzione del make up è un lavoro importante per il viso di ogni donna poiché è proprio tramite le nuance delle polveri, matite e di altri cosmetici si riesce a valorizzare i punti forti dell’espressione e a diminuire poi i difetti. Oggi le tecniche delsono molto migliorate tanto che è possibile realmente eliminare, in modo temporaneo ovviamente, i difetti del setto nasale, modificare la grandezza degli occhi e offrire una buona definizione. Solo che è vero che truccarsi porta via tanto tempo e, molte volte, non si ha nemmeno voglia di truccarsi. Durante il lavoro poi non è certo possibile allontanarsi continuamente per svolgere dei piccoli ritocchini. Alla fine le polveri sono elementi “aerei”, cioè che vanno ad avere un loro tempo e la pelle, con la creazione e sviluppo del sebo, tende quindi a rigettarlo fuori. Chiunque ami truccarsi sa quali sono i ...

