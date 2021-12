Di Maio ringrazia Mattarella, standing ovation ambasciatori alla Farnesina (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dicembre 2021 standing ovation e lungo applauso per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla XIV Conferenza degli ambasciatori e Ambasciatrici d'Italia nel mondo alla Farnesina. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dicembre 2021e lungo applauso per il presidente della Repubblica SergioXIV Conferenza deglie Ambasciatrici d'Italia nel mondo. ...

Ultime Notizie dalla rete : Maio ringrazia Di Maio ringrazia Mattarella, standing ovation ambasciatori alla Farnesina Dopo il ringraziamento rivolto dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio al presidente della Repubblica i diplomatici presenti si sono alzati in piedi e hanno rivolto il loro tributo a Mattarella prima ...

