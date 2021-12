Dal Vangelo secondo Juan Jesus (Di lunedì 20 dicembre 2021) Juan Jesus arriva a Napoli nell’agosto del 2021, quando tutti i tifosi aspettavano il colpo che avesse acceso l’estate ed i sogni di gloria azzurri. Ebbene, quel colpo dal nome altisonante, effettivamente, non è mai arrivato; ma alla corte di Spalletti sono giunte pedine fondamentali, operaie, nel mercato estivo, tra cui il difensore brasiliano. FOTO: Getty – Spalletti Juan Jesus Milan Napoli Saper attendere! Poco minutaggio concessogli in campionato, più spazio in UEFA Europa League; eppure quando è stato chiamato in causa, Juan, poche volte ha fatto rimpiangere il suo sostituto, anzi; ha subito vestito i panni del supereroe e raramente è entrato in campo senza la giusta lucidità. L’ennesima prestazione sopra le righe è arrivata ieri sera a San Siro, su un prato che lui conosce bene, ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 dicembre 2021)arriva a Napoli nell’agosto del 2021, quando tutti i tifosi aspettavano il colpo che avesse acceso l’estate ed i sogni di gloria azzurri. Ebbene, quel colpo dal nome altisonante, effettivamente, non è mai arrivato; ma alla corte di Spalletti sono giunte pedine fondamentali, operaie, nel mercato estivo, tra cui il difensore brasiliano. FOTO: Getty – SpallettiMilan Napoli Saper attendere! Poco minutaggio concessogli in campionato, più spazio in UEFA Europa League; eppure quando è stato chiamato in causa,, poche volte ha fatto rimpiangere il suo sostituto, anzi; ha subito vestito i panni del supereroe e raramente è entrato in campo senza la giusta lucidità. L’ennesima prestazione sopra le righe è arrivata ieri sera a San Siro, su un prato che lui conosce bene, ...

