Dai governatori ai sindaci, dove tornano le mascherine all'aperto (e altre restrizioni) (Di lunedì 20 dicembre 2021) In attesa delle decisioni del governo Regioni ed enti locali in ordine sparso si stanno portando avanti con misure anti-Covid ad hoc

Ultime Notizie dalla rete : Dai governatori Dai governatori ai sindaci, dove tornano le mascherine all'aperto (e altre restrizioni) E vengono rafforzati i controlli: gli agenti della polizia municipale saranno affiancati anche dai volontari della protezione civile. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa ...

Crescono i contagi anche in Sicilia, annullati eventi nelle piazze Mentre il presidente Draghi convoca una cabina di regia per il 23 i governatori delle regioni ... Il sindaco invita i genitori, inoltre, a prevedere la vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni. 'I ...

Dai governatori ai sindaci, dove tornano le mascherine all’aperto (e altre restrizioni) Il Sole 24 ORE Dai governatori ai sindaci, dove tornano le mascherine all’aperto (e altre restrizioni) In attesa delle decisioni del governo Regioni ed enti locali in ordine sparso si stanno portando avanti con misure anti-Covid ad hoc ...

Stretta di Natale, la corsa dei governatori Così ieri il governatore della Campania Vincenzo De Luca, malgrado la sua regione non sia tra le maggiormente colpite dalla quarta ondata, ha pubblicato un'ordinanza in cui dispone il divieto di feste ...

