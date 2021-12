Crostata con Marmellata e crema: la mia ricetta stratosferica! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Abbiamo voglia di preparare una buona pasta frolla con un cuore cremoso? Qui di seguito troverai la ricetta giusta per gustare un dolcissimo peccato di gola. Il dolce da realizzare oggi è la Crostata favola crema e Marmellata, ovvero un dolce semplice ma decisamente buono, perfetto da gustare in qualsiasi momento della giornata. Pasta frolla Gli ingredienti per cominciare a preparare la pasta frolla sono: 5 gr di lievito per dolci 1 tuorlo d’uovo 90 gr di zucchero a velo 300 gr di farina 1 uovo 150 gr di burro 1 scorza grattugiata di limone In questo caso versiamo in una ciotola lo zucchero, il burro, la farina, il lievito e la scorza di limone. Lavoriamo fino ad ottenere un impasto granuloso. A questo punto aggiungiamo un uovo intero e un tuorlo e continuiamo a lavorare fino a creare un panetto da lasciar ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 20 dicembre 2021) Abbiamo voglia di preparare una buona pasta frolla con un cuore cremoso? Qui di seguito troverai lagiusta per gustare un dolcissimo peccato di gola. Il dolce da realizzare oggi è lafavola, ovvero un dolce semplice ma decisamente buono, perfetto da gustare in qualsiasi momento della giornata. Pasta frolla Gli ingredienti per cominciare a preparare la pasta frolla sono: 5 gr di lievito per dolci 1 tuorlo d’uovo 90 gr di zucchero a velo 300 gr di farina 1 uovo 150 gr di burro 1 scorza grattugiata di limone In questo caso versiamo in una ciotola lo zucchero, il burro, la farina, il lievito e la scorza di limone. Lavoriamo fino ad ottenere un impasto granuloso. A questo punto aggiungiamo un uovo intero e un tuorlo e continuiamo a lavorare fino a creare un panetto da lasciar ...

