Covid, Ema approva il vaccino Novavax: “Dati limitati su variante Omicron” (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Agenzia europea del farmaco ha dato il via libera al vaccino Novavax, il primo a base di proteine: Dati limitati sull’efficacia sulla variante Omicron Al via il vaccino Novavax (via Getty Images)L’Agenzia europea del farmaco ha approvato l’immissione in commercio condizionata nell’Ue del vaccino anti-Covid Nuvaxovid, prodotto da Novavax. A stabilirlo il Comitato tecnico per i medicinali a uso umano dell’Ema dopo una riunione straordinaria. Si tratta, perciò, di un vaccino a base di proteine, il quinto contro il Covid autorizzato in Europa. Su di esso sono stati compiuti due studi, il primo in Messico e negli Stati Uniti. La ricerca ha rilevato una ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Agenzia europea del farmaco ha dato il via libera al, il primo a base di proteine:sull’efficacia sullaAl via il(via Getty Images)L’Agenzia europea del farmaco hato l’immissione in commercio condizionata nell’Ue delanti-Nuvaxovid, prodotto da. A stabilirlo il Comitato tecnico per i medicinali a uso umano dell’Ema dopo una riunione straordinaria. Si tratta, perciò, di una base di proteine, il quinto contro ilautorizzato in Europa. Su di esso sono stati compiuti due studi, il primo in Messico e negli Stati Uniti. La ricerca ha rilevato una ...

