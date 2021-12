Coronavirus in Toscana, la variante Omicron corre: casi saliti a 50 in due giorni (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ieri altri 30 casi sequenziati a Careggi dopo i primi 20. Impennata di contagi nella settimana: + 46.6%. Le terapie intensive oltre la soglia limite, lieve flessione nei reparti ordinari Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ieri altri 30sequenziati a Careggi dopo i primi 20. Impennata di contagi nella settimana: + 46.6%. Le terapie intensive oltre la soglia limite, lieve flessione nei reparti ordinari

Advertising

iltirreno : Ieri altri 30 casi sequenziati a Careggi dopo i primi 20. E nell'ultima settimana si è registrata un'impennata di c… - venti4ore : Coronavirus, aumentano i casi in Toscana. Lippi: “Tracciamenti lenti, serve personale” - venti4ore : Coronavirus, casi in aumento in Toscana. Lippi: “Tracciamenti lenti, serve personale” - infoitinterno : Coronavirus, il contagio non frena: 1370 nuovi casi e 4 decessi in Toscana - infoitinterno : Coronavirus, lieve calo di ricoveri in Toscana. A Massa-Carrara un decesso e 72 positivi -