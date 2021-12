Cassano applaude Inzaghi | «Sta compiendo un capolavoro»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Le parole di Antonio, ex attaccante dell’Inter, sul lavoro in nerazzurro del tecnico SimoneAntonioha esaltato il lavoro di Simonesulla panchina dell’Inter intervenendo alla Bobo TV. «Conte all’Inter ha fatto un grandissimo lavoro, eccezionale.però a livello di gioco, di bellezza, di fantasia, ha dato di più. Non avrei mai immaginato l’Inter raggiungesse un picco così in quattro mesi. Il lavoro diva oltre quello di Conte, mi ha impressionato la gestione dei 25, sono tutti partecipi. Sanchez l’ha recuperato alla grandissima, Dzeko è un giocatore vero.sta facendo un». L'articolo proviene da Calcio News 24.