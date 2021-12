Calciomercato Roma, torna di moda il nome di Stryger Larsen (Di lunedì 20 dicembre 2021) Calciomercato Roma, il club giallorosso pensa nuovamente all’esterno danese, che con l’Udinese è ormai ai ferri corti Roma a caccia di un esterno difensivo per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi starebbero nuovamente pensando al nome di Stryger Larsen, ormai in rotta con l’Udinese. Il danese potrebbe rappresentare una soluzione ideale, in quanto già conoscente della categoria. L’alternativa è il marocchino Mazraoui, in forza all’Ajax. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021), il club giallorosso pensa nuovamente all’esterno danese, che con l’Udinese è ormai ai ferri cortia caccia di un esterno difensivo per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi starebbero nuovamente pensando aldi, ormai in rotta con l’Udinese. Il danese potrebbe rappresentare una soluzione ideale, in quanto già conoscente della categoria. L’alternativa è il marocchino Mazraoui, in forza all’Ajax. L'articolo proviene da Calcio News 24.

