Bologna, una volpe a spasso per l'università: catturata con la mortadella (Di lunedì 20 dicembre 2021) E' stata presa per la gola la volpe che si aggirava nell'università di Bologna malata e spaventata. Ci sono voluti quattro giorni, e alcuni bocconi di mortadella , per catturare l'animale, bisognoso ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 dicembre 2021) E' stata presa per la gola lache si aggirava nell'dimalata e spaventata. Ci sono voluti quattro giorni, e alcuni bocconi di, per catturare l'animale, bisognoso ...

Advertising

OptaPaolo : 0 - Massimiliano Allegri non ha mai perso in 19 incontri contro il Bologna in Serie A (15V, 4N): si tratta dell'all… - sportface2016 : #BolognaJuventus, #Mihajlovic perentorio alla vigilia: 'Affrontiamo una nostra diretta concorrente' - juventusfc : ?? Allegri: «Giocare a Bologna non è semplice, bisogna prepararsi a una partita difficile. Il Bologna nei secondi te… - zazoomblog : Bologna una volpe a spasso per luniversità: catturata con la mortadella - #Bologna #volpe #spasso #luniversità: - stephsmarie : RT @federicacaladea: ???? NEWS ???? La Memorabile difesa di una figlia di buona donna arriva in due librerie di Bologna. La storica Libreria… -