Basket, Olimpia Milano: Datome out un mese, stop anche per Rodriguez (Di lunedì 20 dicembre 2021) In casa Olimpia Milano la situazione non è delle più semplici, almeno per quanto riguarda l’Eurolega e gli strascichi che ha portato la sconfitta di misura contro il Real Madrid. La squadra di Ettore Messina infatti è alle prese con una lunga sequela di infortuni e gli ultimi due nomi aggiuntisi all’infermeria biancorossa, oltre a quello di Shields, rischiano di diventare altrettanto pesanti: Gigi Datome e Sergio Rodriguez. L’azzurro ha riportato, questo nel riscaldamento della partita di Serie A poi persa contro Trieste (primo stop meneghino nel torneo), una lesione agli adduttori della coscia destra, che lo costringerà almeno a un mese di stop, mentre allo spagnolo, al termine del match giocato contro la sua ex squadra nella competizione continentale, si è ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) In casala situazione non è delle più semplici, almeno per quanto riguarda l’Eurolega e gli strascichi che ha portato la sconfitta di misura contro il Real Madrid. La squadra di Ettore Messina infatti è alle prese con una lunga sequela di infortuni e gli ultimi due nomi aggiuntisi all’infermeria biancorossa, oltre a quello di Shields, rischiano di diventare altrettanto pesanti: Gigie Sergio. L’azzurro ha riportato, questo nel riscaldamento della partita di Serie A poi persa contro Trieste (primomeneghino nel torneo), una lesione agli adduttori della coscia destra, che lo costringerà almeno a undi, mentre allo spagnolo, al termine del match giocato contro la sua ex squadra nella competizione continentale, si è ...

Advertising

BetItaliaWeb : ??????Pronostici Basket Eurolega 17a giornata con Zalgiris-Olimpia Milano. Big match Real-CSKA - DaRonz82 : In casa Olimpia lesione agli adduttori della coscia destra per Datome, riacutizzarsi di una fascite plantare al pie… - SSportNetwork : #SuperSportNews! L'originale! #SerieA #Inter Campione d'Inverno; #SerieB stop #Brescia; #PremierLeague fuga… - RedazioneLaNews : #Milano Troppe assenze per l'Olimpia: sconfitta contro Trieste - UBrignone : RT @sportmediaset: #Basket, Serie A: Trieste costringe l'Olimpia al primo ko. #SportMediaset -