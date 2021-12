Zielinski esulta | “Vittoria bellissima Scudetto | ci siamo e lotteremo”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Piotrha parlato al termine di Milan-Napoli. Il centrocampista azzurroper la: “, cianche noi”. Con i tre punti conquistati sul campo dal Milan, il Napoli si piazza al secondo posto. Gli azzurri hanno 39 punti si e si trovano a quattro lunghezze di distanza dall’Inter, già matematicamente campione d’inverno con un turno di anticipo. La prova di carattere del Napoli contro il Milan, con cinque titolari assenti, offre però fiducia per il futuro. Mentre i rossoneri si lamentano sui social per il gol annullato a Kessie, su cui è arrivata anche la moviola di Dazn a fare chiarezza. Milan-Napoli: le parole diPiotrè stato uno dei migliori del match ed a Dazn dice: “Abbiamo sofferto su un campo difficile, ma la ...

Piotr Zielinski ha parlato al termine di Milan-Napoli. Il centrocampista azzurro esulta per la vittoria: "Scudetto, ci siamo anche noi"."Sicuramente abbiamo sofferto un po', sono contento. Abbiamo dimostrato carattere e vinto su un campo difficile, siamo contenti".