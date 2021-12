Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: In pochissimi erano a conoscenza dei piani relativi allo split tra Roman Reigns e Paul Heyman -… -

Ultime Notizie dalla rete : WWE pochissimi

The Million Dollar Team vs The Dream Team (Survivor Series 1990) Sonoi i match ad ... Team Bischoff vs Team Austin (Survivor Series 2003) Il 2003 dellavenne in parte monopolizzato dal ...... si tratta di Bryan Danielson, l'ex - Daniel Bryan in. AEW All Out 2021: in esclusiva su Sky ...AEW All Out 2021 non è stato solo un evento eccezionale in termini di lottato e concali di ...La WWE ha licenziato moltissime Superstar in questo 2021, ma forse quella che ha fatto più rumore è senza dubbio Bray Wyatt. Dave Meltzer nel corso del Wrestling Observer Radio, ha rivelato il motivo ...Lesnar è quindi salito sul ring per andare faccia a faccia con Reigns che ha cominciato a colpirlo con la sedia, ma la bestia ha incassato facilmente e in pochi secondi ha somministrato la F-5 anche a ...