Serie A, l’Empoli è imbattuto da cinque partite consecutive (Di domenica 19 dicembre 2021) l’Empoli è imbattuto da cinque partite consecutive in Serie A (3V, 2N): era da dicembre 2015 che i toscani non collezionavano cinque risultati utili consecutivi nel massimo campionato (4V, 1N). Quarta autorete subita dall’Empoli in questo campionato: mai i toscani ne avevano incassate di più in un una singola stagione in Serie A. Per la seconda volta in questa Serie A due squadre hanno realizzato un autogol nella stessa partita: in entrambi i casi c’era in campo l’Empoli (v Salernitana il 23/10/2021). Quattro delle ultime cinque partite tra Spezia ed Empoli tra Serie A e Serie B sono terminate con un pareggio per 1-1. Solo ... Leggi su footdata (Di domenica 19 dicembre 2021)dainA (3V, 2N): era da dicembre 2015 che i toscani non collezionavanorisultati utili consecutivi nel massimo campionato (4V, 1N). Quarta autorete subita dalin questo campionato: mai i toscani ne avevano incassate di più in un una singola stagione inA. Per la seconda volta in questaA due squadre hanno realizzato un autogol nella stessa partita: in entrambi i casi c’era in campo(v Salernitana il 23/10/2021). Quattro delle ultimetra Spezia ed Empoli traA eB sono terminate con un pareggio per 1-1. Solo ...

sportli26181512 : #Cutrone, cori e insulti dai tifosi dello Spezia: la risposta in diretta tv: Al termine di Spezia-Empoli, l'attacca… - fiorentinastats : RT @vfishkia: In questo campionato la Fiorentina ha subito 4 volte l'1-2 degli avversari (Inter da 1-0 a 1-2, Milan da 3-0 a 3-2, Empoli da… - sportli26181512 : Serie A, la classifica aggiornata: l'Empoli accorcia sulla Lazio: Spezia ed Empoli muovono leggermente la classific… - vfishkia : In questo campionato la Fiorentina ha subito 4 volte l'1-2 degli avversari (Inter da 1-0 a 1-2, Milan da 3-0 a 3-2,… - sportli26181512 : Spezia-Empoli: video, gol e highlights: Due autoreti (di due ex) decidono la sfida al Picco, 1-1 tra i liguri quart… -