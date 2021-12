Roma | auto contro un albero | morte le sorelle Lorena e Antonella | avevano 23 e 19 anni

(Di domenica 19 dicembre 2021) Dramma anella notte,due ragazze giovanissime: si chiamavanoFlores Chevez, 19, e la sorella23enne. Questa mattina intorno alle 5.30 una Peugeot 307 con due ragazze a bordo è finitaunin via dei Platani, zona Centocelle a: le due giovani a bordo, due ragazze italiane (ma di origine dell’Ecuador), hanno perso la vita. Le vittime dell’incidente erano: il papà Luis è un giornalista di origini boliviane. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della Polizia Locale con il Gruppo VI Torri, a cui sono affidate le attività di indagine, tuttora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. In ausilio diverse unità dei Gruppi di zona. A quanto ricostruito dalla polizia ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma auto

Questa mattina intorno alle 5.30 una Peugeot 307 con due ragazze a bordo è finita contro un albero in via dei Platani, zona Centocelle a: le due giovani a bordo, due ragazze italiane (ma di ...Tragico incidente all'alba a. Due sorelle sono morte dopo che la loroè finita contro un albero in via Cilicia, in zona San Giovanni. Le due sorelle, Lorena e Antonella Flores Chevez, avevano 23 e 19 anni ed erano ...Morte due sorelle in incidente stradale, ancora da chiarire le cause dello scontro dell'auto contro un albero.Dramma a Roma nella notte, morte due ragazze giovanissime: si chiamavano Lorena Flores Chevez, 19 anni, e la sorella Antonella 23enne. Questa mattina intorno alle 5.30 una Peugeot 307 con ...