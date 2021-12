Pagelle Sampdoria Venezia | TOP e FLOP del match – VOTI dopo il primo tempo

(Di domenica 19 dicembre 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 18ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti deltra, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Gabbiadini (: Ebuehi (Al termine delRISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SampNews24 : #RavennaSampdoria Women 0-0 LIVE: tutto pronto allo stadio Soprani - SampNews24 : #Sassuolo-#Sampdoria #Primavera 3-2: terzo ko di fila per i blucerchiati - Cuore_Toro : Le pagelle di Sampdoria-Torino - MondoToro_net : ?? Le pagelle di #SampdoriaTorino: bocciati tutti i senatori granata, si salvano #Mandragora e #Linetty. Male #Aina.… - infoitsport : Coppa Italia, Sampdoria-Torino 2-1: le pagelle di Tmw -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Sampdoria

...15 Frosinone - SPAL 4 - 0 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 17:00 Vallefoglia - Monza Visualizza Serie A1 femminile CALCIO - SERIE A 12:30 Fiorentina - Sassuolo 15:00 Spezia - Empoli 18:00- ......30 Venezia - Lazio 18:30 Verona - Fiorentina 18:30 Inter - Torino 18:30 Roma -20:45 ... Abraham si scatena e trascina i giallorossi Ledi Verona - Atalanta: Faraoni qualità e quantità,...Finisce 1-1 al Picco tra Spezia ed Empoli il match delle 15. L’1-1 non cambia nulla in classifica per le due squadre, con i padroni di casa che si tengono distanti 5 punti dalla zona retrocessione. Le ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Ferraris, il match valido per la 18a giornata di Serie A 2021/2022 tra Sampdoria e Venezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...