LIVE Sci di fondo, Team Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: Pellegrino/De Fabiani in finale, ora Hellweger/Mocellini in gara (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:10 Si stanno schierando i 36 che formano le 18 coppie della seconda semifinale, l’ultima per questa mattina prima delle due finali. 11:07 Tra poco la seconda semifinale,d ove stavolta vedremo impegnati Michael Hellweger e Simone Mocellini. Svezia I e USA I sono nel ripescaggio, l’ordine dei tempi è quello del 14’21”. 11:05 ITALIA I IN finale! Pellegrino sorpassa Grate e assicura con il quarto posto la qualificazione anche a De Fabiani, davanti le due squadre norvegesi e la Francia. 11:03 Norvegia I e II guidano, poi Svezia, Francia e Italia: così si entra nell’ultimo giro, Pellegrino ha bisogno di uno Sprint sicuro per dare la finale alla ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:10 Si stanno schierando i 36 che formano le 18 coppie della seconda semi, l’ultima per questa mattina prima delle due finali. 11:07 Tra poco la seconda semi,d ove stavolta vedremo impegnati Michaele Simone. Svezia I e USA I sono nel ripescaggio, l’ordine dei tempi è quello del 14’21”. 11:05 ITALIA I INsorpassa Grate e assicura con il quarto posto la qualificazione anche a De, davanti le due squadre norvegesi e la Francia. 11:03 Norvegia I e II guidano, poi Svezia, Francia e Italia: così si entra nell’ultimo giro,ha bisogno di unosicuro per dare laalla ...

Advertising

SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga… - zazoomblog : LIVE – Sci alpino super-G femminile Val d’Isere 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #super-G #femminile #d’Is… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Val d’Isere 2021 in DIRETTA: Sofia Goggia contro Mikaela Shiffrin chi va in testa alla gener… - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Super G #ValdIsere 2021, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom gigante #AltaBadia 2021, sci alpino maschile @_SuperNews_ #FISAlpine -