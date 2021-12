La CNN va in smartworking a causa dell’aumento di contagi da Omicron (Di domenica 19 dicembre 2021) La variante Omicron fa paura, soprattutto alle porte del Natale. I casi aumentano e, nonostante emerga da uno studio di Cambridge come sarebbe meno pericolosa per i polmoni – l’altra trasmissibilità ha messo in allerta il mondo intero. L’Olanda ha scelto un lockdown di quindici giorni, la Germania ha optato per la quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori che arrivano dal Regno Unito e la stretta per tutto quello che è al chiuso e che prevede la compresenza di molte persone – in Italia si sta parlando di cinema e discoteche – potrebbe arrivare a prevedere il tampone. Tra gli altri, anche la più celebre emittente televisiva Usa corre ai ripari ed ecco annunciato lo smartworking CNN per la variante Omicron. LEGGI ANCHE >>> La storia del giornalista sospeso dalla CNN per aver aiutato il fratello ex governatore e molestatore ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 19 dicembre 2021) La variantefa paura, soprattutto alle porte del Natale. I casi aumentano e, nonostante emerga da uno studio di Cambridge come sarebbe meno pericolosa per i polmoni – l’altra trasmissibilità ha messo in allerta il mondo intero. L’Olanda ha scelto un lockdown di quindici giorni, la Germania ha optato per la quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori che arrivano dal Regno Unito e la stretta per tutto quello che è al chiuso e che prevede la compresenza di molte persone – in Italia si sta parlando di cinema e discoteche – potrebbe arrivare a prevedere il tampone. Tra gli altri, anche la più celebre emittente televisiva Usa corre ai ripari ed ecco annunciato loCNN per la variante. LEGGI ANCHE >>> La storia del giornalista sospeso dalla CNN per aver aiutato il fratello ex governatore e molestatore ...

Advertising

CapaGira : RT @giornalettismo: La variante #Omicron spinge a essere più prudenti e, andando in questa direzione, la #CNN ha scelto di mandare in #smar… - giulio_galli : RT @giornalettismo: La variante #Omicron spinge a essere più prudenti e, andando in questa direzione, la #CNN ha scelto di mandare in #smar… - giornalettismo : La variante #Omicron spinge a essere più prudenti e, andando in questa direzione, la #CNN ha scelto di mandare in… -

Ultime Notizie dalla rete : CNN smartworking DogPhone, basta una zampata e anche Fido può telefonare ... dopo aver trascorso mesi con i loro proprietari, complici lockdown, smartworking e le altre ... ha spiegato alla Cnn. 'Li trattiamo un po' come se non avessero capacità decisionali. Ma gli animali che ...

DogPhone, basta una zampata e anche Fido può telefonare ... dopo aver trascorso mesi con i loro proprietari, complici lockdown, smartworking e le altre ... ha spiegato alla Cnn. 'Li trattiamo un po' come se non avessero capacità decisionali. Ma gli animali che ...

Smartworking CNN a causa di troppi nuovi casi Covid | Giornalettismo Giornalettismo.com Germania: cade dalle scale in smart working, può chiedere danni La sentenza del tribunale sociale federale ha ribaltato quelle di due corti inferiori, secondo cui il tragitto di pochi passi non potesse essere considerato un percorso da pendolare ...

... dopo aver trascorso mesi con i loro proprietari, complici lockdown,e le altre ... ha spiegato alla. 'Li trattiamo un po' come se non avessero capacità decisionali. Ma gli animali che ...... dopo aver trascorso mesi con i loro proprietari, complici lockdown,e le altre ... ha spiegato alla. 'Li trattiamo un po' come se non avessero capacità decisionali. Ma gli animali che ...La sentenza del tribunale sociale federale ha ribaltato quelle di due corti inferiori, secondo cui il tragitto di pochi passi non potesse essere considerato un percorso da pendolare ...