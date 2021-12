Irlanda | la variante Omicron è diventata dominante

(Di domenica 19 dicembre 2021) Latra i casi registrati in. Lo annunciano le autorità locali, secondo cui nel Paese il 52% dei 5.124 nuovi contagi è riconducibile al nuovo ceppo. «...

'Ci sono volute meno di due settimane perché Omicron diventasse ladominante del Covid - 19 in, mostrando così quanto sia contagiosa', ha dichiarato il chief medical officer Tony ..." Ci sono volute meno di due settimane perché Omicron diventasse ladominante del Covid - 19 in, mostrando così quanto sia contagiosa", ha dichiarato il chief medical officer Tony ...La variante Omicron è diventata dominante tra i casi registrati in Irlanda. Lo annunciano le autorità locali, secondo cui nel Paese il 52% dei 5124 nuovi contagi è riconducibile al nuovo ceppo.Il ministero della Sanità israeliano ha raccomandato al governo di aggiungere altri 10 Paesi, tra i quali l'Italia, nella "lista rossa" delle destinazioni a rischio a causa del Covid mentre la variant ...