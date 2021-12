In Abruzzo assunzioni per 30 operatori di categoria C a tempo indeterminato

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 19 dicembre 2021) L’AQUILA – . Si parla, per la precisione, di “Operatore del mercato del lavoro”. La domanda di partecipazione può essere inoltrata fino al 9 gennaio 2022 esclusivamente per via telematica, attraverso lo Spid, compilando il modulo presente sullo “Sportello Digitale Regione”. Bisogna inoltre possedere un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: FlixBus: lavoro e formazione per Autisti Pescaraestate 2019: Cercasi 60 bagnini Garanzia Giovani 2019: proroga bando e novità 35 anni Concorso Agenzia delle Entrate 2020 dirigenti Bando Isi INAIL 2019: 250.000.000€ a fondo perduto Mamma@work prestito Intesa Sanpaolo alle mamme