Ghostbusters 4 | Dan Aykroyd parla del futuro degli acchiappafantasmi

(Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo il successo mondiale di: Legacy, Danhato delsuo e dei suoi celebri colleghi. Come tutti si aspettavano,: Legacy si è trasformato in un grande successo e ha sancito la rinascita di uno dei franchise più celebri di tutti i tempi. A riflettere sull'eredità che Bill Murray ed Ernie Hudson dovranno raccogliere è stato Danche, insieme ad Harold Ramis, ha reso grande la saga. Nel corso di un'intervista con USA Today, Danha ben spiegato il destino cui vorrebbe che lui e gli altriandassero incontro in un eventuale nuovo episodio dopo: Legacy. L'attore ha dichiarato: "Vorrei morire. Vorrei che io e gli altri ...

Ha detto che sono in fase di programmazione per la registrazione, dicendo che lui eAykroyd ... come riportato dal canale YouTubeNews, che potete vedere anche qui sotto, all'inizio di ......e indipendente di Edoardo Stoppacciaro e Cristian Calabretta ispirato e dedicato a, e alla memoria di Harold Ramis, per tutti i fan conquistati dal cult anni '80 nato dal genio di...Dopo il successo mondiale di Ghostbusters: Legacy, Dan Aykroyd ha parlato del futuro suo e dei suoi celebri colleghi acchiappafantasmi. Come tutti si aspettavano, Ghostbusters: Legacy si è trasformato ...Alcune dichiarazioni dell'attore Ernie Hudson, Winston in Ghostbusters, portano a diversi rumor su un nuovo gioco del franchise in sviluppo.