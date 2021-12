Gf Vip | Soleil manda via in modo brusco Gianmaria e Davide | “Questa è la mia stanza”

(Di domenica 19 dicembre 2021) Gf Vip,viain: “è la mia stazna”. Il Grande Fratello Vip sta appassionando i telespettatori, che non si perdono una puntata. Gli ascolti alti hanno portato al prolungamento del reality, che come ormai sappiamo, si concluderà il 14 marzo. Per questo, i concorrenti, allo scadere del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

...Belli fuori dal GF: l'addio però, per i due 'machi' della Casa, è stato assai diverso. L'attore parmense è stato squalificato dopo l'ennesimo teatrino messo in scena con Delia Duran e, ...La cubana, rispondendo su Instagram alle domande di alcuni fan, ha affrontato il capitoloe GF. Quando le è stato detto che servirebbe lei per mettere in riga l'italoamericana, ha colto la ...Soleil Sorge delusa dalle parole che Miriana Trevisan ha speso sul suo percorso al Grande Fratello Vip, compreso il rapporto con Alex Belli.. Grande Fratello Vip, Soleil Sorge scopre la verità su Miri ...Gf Vip, Soleil trova Davide e Gianmaria che parlano insieme nella sua stanza e ha una reazione improvvisa: "Questa è la mia stanza".