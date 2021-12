(Di lunedì 20 dicembre 2021)a mano armata questa sera intorno alle 18:00 a, dove un uomo con il volto nascosto dalla mascherina hato unaterrorizzando lesotto ladi un grossoda cucina. E’ successo in via Barzanò, al civico 11, nellaDragone. L’uomo ha atteso che lafosse vuota perre indisturbato. Una volta dentro, si è rivolto alle duepresenti in quel momento, mostrando ilche nel frattempo aveva tirato fuori dal suo giaccone, chiedendo i soldi dell’incasso.inte con un ...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Dragona: entra in farmacia armato di coltello, minaccia le dipendenti e le rapina - CorriereCitta : Dragona: entra in farmacia armato di coltello, minaccia le dipendenti e le rapina -

Ultime Notizie dalla rete : Dragona entra

Il Corriere della Città

I fan, in un post su Reddit, hanno rivelato quali sono le loro idee preferite per i futuri archi narrativi di Dragon Ball Super, da antichi ritorni a novità.Il trailer di Dragons: The Nine Realms è stato pubblicato da Entertainment Access assieme al poster della serie spinoff di DreamWorks. Entertainment Access ha appena diffuso il trailer ufficiale di Dr ...