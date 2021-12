Advertising

fattoquotidiano : Il direttore del reparto Terapia intensiva dell’ospedale Gemelli di Roma: “L’80 per cento di chi arriva da noi in I… - GuidoDeMartini : ?? AUDIZIONE AL SENATO DEL DOTT. MASTRANGELO: C’È UNA COMPLETA FALSIFICAZIONE DEI DATI EPIDEMIOLOGICI DEL COVID ?? C’… - fattoquotidiano : Covid, il governo pensa a una stretta dopo Natale. Dalle mascherine all’aperto al tampone agli eventi affollati: le… - benjamn_boliche : RT @HuffPostItalia: Covid, una bimba di 6 mesi è stata intubata e trasferita da Catania a Roma. Anche i genitori positivi - fabiottofab : RT @ImolaOggi: Covid, Zangrillo: 'La paranoia da contagio, creata dai media, è una malattia incurabile' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid una

L'Italia si trova "in fase epidemica acuta , caratterizzata daelevata velocità di trasmissione del virus SarsCoV2 nella maggior parte del paese". Così la ...in carico dei pazienti affetti da-...mappa molto variegata quella delle restrizioni anti in Europa: soprattutto per chi viaggia. In Svizzera chi non ha ricevuto il contro ilnon può entrare nei ristoranti o nelle piscine, ...Una bambina di appena 6 mesi è ricoverata in gravi condizioni. La piccola, positiva al Covid-19, è stata intubata ed è ricoverata nel reparto di neonatologia e terapia intensiva pediatrica, guidato ...La pandemia ha spinto la diffusione di strumenti digitali nel settore sanitario, accelerandone anche la conoscenza e l’uso da parte di cittadini, medici e strutture sanitarie. Ma il processo di digita ...