Beach volley, Mondiali Under 21: Dal Corso e Viscovich d’argento in Thailandia (Di domenica 19 dicembre 2021) Arriva una medaglia d’argento per la coppia azzurra formata da Gianluca dal Corso e Marco Viscovich ai Campionati del Mondo Under 21 di Beach volley a Phuket (Thailandia). La coppia guidata da Caterina De Marinis è uscita sconfitta in finale al termine di un match molto combattuto contro gli svedesi Ahman-Hellvig 2-1 (21-13, 17-21, 17-15). Per i giovani atleti azzurri si tratta di un risultato eccezionale arrivato al termine di un torneo giocato da protagonisti, durante il quale hanno collezionato sei vittorie e due sconfitte. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Arriva una medagliaper la coppia azzurra formata da Gianluca dale Marcoai Campionati del Mondo21 dia Phuket (). La coppia guidata da Caterina De Marinis è uscita sconfitta in finale al termine di un match molto combattuto contro gli svedesi Ahman-Hellvig 2-1 (21-13, 17-21, 17-15). Per i giovani atleti azzurri si tratta di un risultato eccezionale arrivato al termine di un torneo giocato da protagonisti, durante il quale hanno collezionato sei vittorie e due sconfitte. SportFace.

Advertising

Luxgraph : Mondiali Under 21: Viscovich-Dal Corso conquistano la semifinale - zazoomblog : Beach volley Mondiali Under 21 Thailandia. Gottardi-Tega none Viscovich-Dal Corso agli ottavi - #Beach #volley… - didoprimo : Se l’account della CUS statale mette un altro post sul torneo di beach volley che non ho potuto fare mi do fuoco - Luxgraph : Mondiali U 21: Dal Corso-Viscovich conquistano gli ottavi - Luxgraph : Mondiali U.21: due successi per Tega-Gottardi -