Ballando con le stelle 2021: vince Arisa (con nostalgia di Sanremo) (Di domenica 19 dicembre 2021) La cantante trionfa nella 16esima edizione del programma insieme a Vito Coppola. Prima della premiazione, però, rivela con dispiacere di aver provato a partecipare al prossimo Festival, ma senza successo: «Forse ne ho già fatti troppi, la mia canzone non è passata»

