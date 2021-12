Ballando con le Stelle 16, vincono Arisa e Vito Coppola! (Di domenica 19 dicembre 2021) È così terminata anche la quindicesima edizione di Ballando con le Stelle che ha visto trionfare Arisa e Vito Coppola! Secondo posto per Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, terzi classificati Morgan e Alessandra Tripoli insieme a Sabrina Salerno e Samuel Peron. Col 52% delle preferenze, Arisa ha battuto Bianca ed ha così commentato la sua vittoria: È vero? Non me l’aspettavo né io, né la mia famiglia. Grazie infinite per avermi fatto arrivare fino a questo punto. Grazie a Vito che mi ha trascinato fino a qui anche con metodi poco ortodossi. Grazie a tutti gli amici nuovi, ai giudici, alle maestranze della Rai, alla Rai e a te Milly. La puntata conclusiva di questa scoppiettante edizione del dancing show di Rai 1 ha riservato molti colpi di scena. Nella scorsa ... Leggi su isaechia (Di domenica 19 dicembre 2021) È così terminata anche la quindicesima edizione dicon leche ha visto trionfareSecondo posto per Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, terzi classificati Morgan e Alessandra Tripoli insieme a Sabrina Salerno e Samuel Peron. Col 52% delle preferenze,ha battuto Bianca ed ha così commentato la sua vittoria: È vero? Non me l’aspettavo né io, né la mia famiglia. Grazie infinite per avermi fatto arrivare fino a questo punto. Grazie ache mi ha trascinato fino a qui anche con metodi poco ortodossi. Grazie a tutti gli amici nuovi, ai giudici, alle maestranze della Rai, alla Rai e a te Milly. La puntata conclusiva di questa scoppiettante edizione del dancing show di Rai 1 ha riservato molti colpi di scena. Nella scorsa ...

Advertising

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - zazoomblog : Ascolti tv sabato 18 dicembre 2021: Ballando con le Stelle (la finale) Uà uomo di varie età SWAT dati Auditel e sha… - zazoomblog : Ballando con le stelle 2021 chi ha vinto? A trionfare sono stati proprio loro - #Ballando #stelle #vinto? #trionfare -