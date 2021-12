Tornano i contagi Covid in Danimarca: locali pubblici chiusi alle 23 e stop a cinema e teatri (Di sabato 18 dicembre 2021) Una situazione drammatica in un paese che tra i primi aveva annullato tutte le restrizioni dopo un piano vaccinale che aveva dato grandi risultati. Adesso il Parlamento della Danimarca ha approvato le ... Leggi su globalist (Di sabato 18 dicembre 2021) Una situazione drammatica in un paese che tra i primi aveva annullato tutte le restrizioni dopo un piano vaccinale che aveva dato grandi risultati. Adesso il Parlamento dellaha approvato le ...

