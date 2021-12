Torino | gru cade su un palazzo | morti 2 operai

(Di sabato 18 dicembre 2021) Duesonoquesta mattina aa seguito del cedimento di una gru da cantiere in via Genova. Un terzoo è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in ospedale insieme a due passanti. La gru è caduta appoggiandosi su undi sette piani. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Una vera tragedia quella avvenuta questa mattina, 18 dicembre 2021, ain via Genova, dove unadi un cantiere è caduta rovinosamente a terra uccidendo due operai che ci stavano lavorando sopra."Mi ero affacciata poco prima sul balcone, ho visto l'operaio sullasvolgere il suo lavoro". La testimoniazna di un'abitante di via Genova, a, dove unautilizzata in un cantiere edile si è schiatata al suolo. Le immagini della tragedia dall'alto video di Alberto GiachinoUna gru è caduta stamattina su un palazzo di via Genova a Torino. Secondo le prime informazioni fornite dal 118, che sta operando sul posto con le forze dell'ordine, un uomo – probabilmente un operaio ...