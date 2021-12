Sci di fondo oggi, Sprint Dresda 2021: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di sabato 18 dicembre 2021) Comincia oggi il weekend di Dresda, divisivo dal momento della sua istituzione, in chiave Coppa del Mondo. oggi la gara veloce individuale, domani quella a squadre: in breve, un appuntamento che precede il Natale estremamente, è il caso di dirlo, rapido. Quattro i partenti per l’Italia maschile, e nessuno subito: comincia Federico Pellegrino con il 23, poi proseguono Michael Hellweger con il 32, Francesco De Fabiani con il 37 e Simone Mocellini con il 61. In campo femminile, invece, Greta Laurent è con il 3, Elisa Brocard con il 33 e infine Nicole Monsorno con il 45. Norvegia da una parte, Svezia dall’altra: sono qui i grandi favori del pronostico in Germania, dove le previsioni del tempo inducono a pensare a una temperatura compresa tra i 4 e i 5 gradi. La Coppa del Mondo di sci di fondo vede ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Cominciail weekend di, divisivo dal momento della sua istituzione, in chiave Coppa del Mondo.laveloce individuale, domani quella a squadre: in breve, un appuntamento che precede il Natale estremamente, è il caso di dirlo, rapido. Quattro i partenti per l’Italia maschile, e nessuno subito: comincia Federico Pellegrino con il 23, poi proseguono Michael Hellweger con il 32, Francesco De Fabiani con il 37 e Simone Mocellini con il 61. In campo femminile, invece, Greta Laurent è con il 3, Elisa Brocard con il 33 e infine Nicole Monsorno con il 45. Norvegia da una parte, Svezia dall’altra: sono qui i grandi favori del pronostico in Germania, dove le previsioni del tempo inducono a pensare a una temperatura compresa tra i 4 e i 5 gradi. La Coppa del Mondo di sci divede ...

