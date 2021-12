Scende di casa per ritirare le pizze ma trova i carabinieri: preso latitante (Di sabato 18 dicembre 2021) Blitz dei carabinieri di Giugliano, arrestato 47enne napoletano. Si tratta di Daniele Pinto, affiliato al clan Ciccarelli – Sautto di Caivano, ricercato dal 2012. Pinto era stato condannato a 16 anni di reclusione per associazione mafiosa ed associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reati commessi a Caivano tra il ‘96 e il ’99 e doveva L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 18 dicembre 2021) Blitz deidi Giugliano, arrestato 47enne napoletano. Si tratta di Daniele Pinto, affiliato al clan Ciccarelli – Sautto di Caivano, ricercato dal 2012. Pinto era stato condannato a 16 anni di reclusione per associazione mafiosa ed associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reati commessi a Caivano tra il ‘96 e il ’99 e doveva L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Scende da casa per ritirare le pizze dal rider ma trova anche i carabinieri. Latitante ARRESTATO CasertaCE