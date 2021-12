I signori della neve su DMAX: puntate stagione 1-2-3 (Di sabato 18 dicembre 2021) I signori della neve è un programma della categoria reality in onda su DMAX. Si tratta di un format originale la cui prima e seconda stagione (da marzo 2020) è stata ambientata in Val Gardena, provincia di Bolzano, presso il Sasslong (Sassolungo). Protagonista il rifugio Comici e tutta l’equipe diretta da Igor Marzola e comprendente circa 70 dipendenti impegnati nell’apertura di una delle più grandi strutture ricettive italiane, comprensiva di impianti di risalita. Obiettivo: approntare il tutto in circa 40 giorni in vista dell’inizio della stagione, il 5 dicembre. I signori della neve – stagione 3 La terza stagione, al via a dicembre 2021, parte sempre su ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 18 dicembre 2021) Iè un programmacategoria reality in onda su. Si tratta di un format originale la cui prima e seconda(da marzo 2020) è stata ambientata in Val Gardena, provincia di Bolzano, presso il Sasslong (Sassolungo). Protagonista il rifugio Comici e tutta l’equipe diretta da Igor Marzola e comprendente circa 70 dipendenti impegnati nell’apertura di una delle più grandi strutture ricettive italiane, comprensiva di impianti di risalita. Obiettivo: approntare il tutto in circa 40 giorni in vista dell’inizio, il 5 dicembre. I3 La terza, al via a dicembre 2021, parte sempre su ...

