Huffpost weekend | tra Beatles | knitting e un tronchetto di Natale

(Di sabato 18 dicembre 2021) Ci sono serie tv che lasciano il segno. Ci pensi e ripensi. In qualche modo ti ci rivedi, o ci vedi come vorresti essere. In questo caso, difficile che qualcuno di noi si riveda proprio neiperò è successo che nella serie “The: Get Back” qualcuno abbia visto una bella lezione. Jere Hester è un’esperto (forse anche un po’ invasato) dei, tanto da aver già scritto un libro così: “Raising a Beatle Baby: How John, Paul, George and Ringo Helped Us Come Together as a Family”. Sul New York Times è andato oltre e ha allargato il concetto. La serie - dice - va guardata come una grande lezione di creatività (e non come hanno scritto sul Guardian, come 8 ore senza scopo se non quello di minacciare la nostra sanità mentale). La mia lezione preferita è questa: quando il gioco si fa duro, trovati una squadra. Cosa ...

Advertising

lillydessi : Huffpost weekend: tra ricette di Natale (con struffoli), i Ferragnez e una notte con gli squali - L'HuffPost… - HuffPostItalia : Huffpost weekend: tra ricette di Natale (con struffoli), i Ferragnez e una notte con gli squali -

Ultime Notizie dalla rete : Huffpost weekend

L'HuffPost

'Nella scuola la percentuale di non vaccinati è davvero residuale', dice ad. I problemi ... agli orari ridotti, al fatto che dopo le 17 e nelè difficile parlare con qualcuno', ci ...Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L'... tra i moltissimi selezionati nel vostro cofanetto relax, e dedicate unbenessere a voi stessi e ...Se a Natale i vostri figli riceveranno l’ennesima scatola di Lego, festeggiate. Sul Guardian dicono che è l’investimento migliore, a patto di non perdere pezzi e tenere con cura la scatola. Il mercato ...Biden spoke of the stress felt by victims of natural disasters such as the weekend storms that swept across eight states and said it was urgent that people be moved from emergency shelters in order to ...