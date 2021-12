Gru Torino | in un video le grida dell' orrore Abbiamo fatto una strage

Advertising

emergenzavvf : ?? #Torino, crollo gru: venti #vigilidelfuoco impegnati, anche con team #usar, nelle operazioni di estrazione dei co… - emergenzavvf : ?? #Torino, crollo gru. #vigilidelfuoco impegnati, anche con squadre #usar, nelle complesse operazioni di estrazione… - Agenzia_Ansa : C'è una seconda vittima nel crollo della gru a Torino #ANSA - serenel14278447 : Gru caduta a Torino, le immagini dopo il crollo - franco_sala : RT @petergomezblog: Incidenti sul lavoro, cade gru su un palazzo a Torino: 3 morti e altrettanti feriti. Landini: “Cantieri non possono ess… -

Ultime Notizie dalla rete : Gru Torino

Sono le grida di un operaio, riprese in un video realizzato col cellulare da un passante di cui Ansa ha preso visione, subito dopo il crollo delladi via Genova, a. "Dovevo andare in ...Unaè caduta questa mattina asu un palazzo di via Genova. Tre uomini - gli operai impegnati in lavori di ristrutturazione che stavano sulla- sono morti. Si stanno valutando le condizioni ...TORINO (ITALPRESS) – E’ di tre morti e di tre feriti il bilancio finale del crollo di una gru avvenuto attorno alle 10 questa mattina in via Genova, a Torino. Le tre vittime sono tutti operai che ...Torino, 18 dicembre 2021 - “La gru è caduta, abbiamo fatto una strage... Sono morti tutti... Cosa stai a fare in ufficio!! Sono morti i gruisti, i tre montatori, vieni giù...”. Sono le grida di un ope ...