Crolla gru in un cantiere edile a Torino | una testimone | Ero molto preoccupata quando l' hanno montata

(Di sabato 18 dicembre 2021) "Eromontato la gru, era troppo alta e sembrava potesse implodere da un momento all'altro". A parlare è un'abitante di via Genova, a, dove una gru utilizzata in unsi è schiantata al suolo. video di Massimiliano Peggio

ilriformista : Una delle vittime aveva 20 anni. Feriti alcuni passanti in una zona molto frequentata durante la giornata #Torino… - HuffPostItalia : Torino: crolla gru su un palazzo, un morto e feriti gravi - MediasetTgcom24 : Torino, gru crolla su un palazzo: morti due operai #torino - LEOREDBARON : RT @Rosa_dEss: #Torino ennesima tragedia, morti tre operai. Feriti anche due passanti. Pochi metri più in là c’è la fermata dell’autobus. P… - samilsocialista : RT @Agenzia_Ansa: Crolla una gru a Torino, le immagini drammatiche prima dei soccorsi. I testimoni disperati: 'Sono morti tutti' #ANSA http… -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla gru

cosa avete combinato"a Torino, morti tre operai e feriti alcuni passanti: 'Poteva essere una strage' IL DRAMMA Morti bianche, ogni giorno per tre operai è l'ultimo giorno... La ...Secondo i vigili del fuoco si trattato di un cedimento alla base della, poi crollata tutta la struttura reticolare che serviva per le operazioni di manutenzione della facciata.La barista di via Genova non riesce a trattenere le lacrime: «Era un ragazzo del 2001, capite? Del 2001. Solo ieri erano venuti a mangiare da me, capite?», aggiunge.La donna colpita da un calcinaccio: «Non ricordo nulla». Il barista: «Fosse successo durante un giorno feriale avremmo contato decine di vittime. Questa strada è sempre trafficata. Ho visto gli operai ...