Covid, Pfizer: "La fine della pandemia? Non prima del 2024"

Quando finirà la pandemia da Covid-19? Non prima del 2024. A stimarlo è l'azienda farmaceutica Pfizer, secondo quanto ha dichiarato il direttore scientifico Mikael Dolsten in una videoconferenza. Allo stesso tempo Dolsten ha spiegato che i dati in loro possesso dimostrano come il vaccino contro il Covid-19 sviluppato insieme a BioNTech funzioni meglio con tre dosi.

