Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021-2022: Odermatt in testa, settimo Paris (Di sabato 18 dicembre 2021) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2021-2022 1. Marco Odermatt (Svizzera) 453 2. Matthias Mayer (Austria) 405 3. Aleksander Kilde (Norvegia) 329 4. Vincent Kriechmayr (Austria) 277 5. Beat Feuz (Svizzera) 255 6. Alexis Pinturault (Francia) 2057. Dominik Paris (Italia) 174 8. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 137 9. Andreas Sander (Germania) 135 10. Niels Hintermann (Svizzera) 131 Classifica Coppa DEL Mondo SUPERG 2021-2022 1. Matthias Mayer (Austria) 210 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 200 3. Marco Odermatt (Svizzera) 187 4. Vincent Kriechmayr (Austria) 150 5. Travis Ganong (USA) 95 6. Beat Feuz (Svizzera) 90 7. Andreas Sander (Germania) 89 8. ...

