Brian May dei Queen positivo al Covid-19 (Di sabato 18 dicembre 2021) L’annuncio è arrivato via social da parte dello stesso Brian May, chitarrista inglese e membro storico dei Queen. Nonostante le vaccinazioni e l’estrema prevenzione, il musicista ha contratto il Covid-19. Nei mesi scorsi, Brian May, chitarrista dei Queen e astrofisico, si era speso molto, privatamente e pubblicamente, per invitare i suoi fan e i suoi cari alla prevenzione. Aveva anche “litigato” con il collega Eric Clapton, criticando le sue posizioni no vax. Eppure oggi il settantaquattrenne autore di brani come “We Will Rock You” e “Who Wants to Live Forever” ha comunicato via Instagram di aver contratto il Covid-19. “Eh, il giorno terribile è arrivato anche per me alla fine”, ha scritto May. Brian May positivo al ... Leggi su ck12 (Di sabato 18 dicembre 2021) L’annuncio è arrivato via social da parte dello stessoMay, chitarrista inglese e membro storico dei. Nonostante le vaccinazioni e l’estrema prevenzione, il musicista ha contratto il-19. Nei mesi scorsi,May, chitarrista deie astrofisico, si era speso molto, privatamente e pubblicamente, per invitare i suoi fan e i suoi cari alla prevenzione. Aveva anche “litigato” con il collega Eric Clapton, criticando le sue posizioni no vax. Eppure oggi il settantaquattrenne autore di brani come “We Will Rock You” e “Who Wants to Live Forever” ha comunicato via Instagram di aver contratto il-19. “Eh, il giorno terribile è arrivato anche per me alla fine”, ha scritto May.Mayal ...

Advertising

DonnaRoma71 : Ma...ma...Brian May ha il covid?????? - ElVengadorDelF5 : RT @ilmessaggeroit: Brian May positivo al Covid, il chitarrista dei Queen: «Sono stati giorni davvero orribili» - paroannoiata : RT @fearfvrnobody: brian may positivo al covid e io sono preoccupata come se fosse un mio parente non avete capito - ilmessaggeroit : Brian May positivo al Covid, il chitarrista dei Queen: «Sono stati giorni davvero orribili» - ComunitaQueenIT : #NEWS | BRIAN MAY è positivo al Covid-19. Racconterà com'è andata ed è sorpreso della facilità con cui il virus si… -