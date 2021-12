Brad Pitt, per i suoi 58 anni un compleanno low profile e la speranza di un 2022 migliore (Di sabato 18 dicembre 2021) Una risorsa ha rivelato a PEOPLE le speranze che Brad Pitt ha per il 2022: con il compimento di 58 anni, l'attore spera in un'annata più positiva della precedente. Nonostante sia un divo, Brad Pitt ha desideri umani e non festeggerà il suo 58esimo compleanno dandosi alla pazza gioia ma mantenendo un basso profilo e sperando in un 2022 più sereno. Una risorsa ha rivelato a PEOPLE le speranze che Brad Pitt ha per il prossimo anno e quello che farà per festeggiare il suo compleanno. A proposito del compimento dei 58 anni del protagonista di Ad Astra, la risorsa ha raccontato: "Vuole mantenere un basso profilo. Non farà niente di che, al massimo uscirà nel week-end. Lui è davvero una ... Leggi su movieplayer (Di sabato 18 dicembre 2021) Una risorsa ha rivelato a PEOPLE le speranze cheha per il: con il compimento di 58, l'attore spera in un'annata più positiva della precedente. Nonostante sia un divo,ha desideri umani e non festeggerà il suo 58esimodandosi alla pazza gioia ma mantenendo un basso profilo e sperando in unpiù sereno. Una risorsa ha rivelato a PEOPLE le speranze cheha per il prossimo anno e quello che farà per festeggiare il suo. A proposito del compimento dei 58del protagonista di Ad Astra, la risorsa ha raccontato: "Vuole mantenere un basso profilo. Non farà niente di che, al massimo uscirà nel week-end. Lui è davvero una ...

