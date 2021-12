Ballando con le Stelle 2021: chi vincerà? (Di sabato 18 dicembre 2021) Vito Coppola e Arisa Dopo dieci settimane di gioco, dove non sono mancati diversi colpi di scena, i telespettatori di Rai 1 stanno per conoscere il nome del sedicesimo vincitore di Ballando con le Stelle. Sono infatti sei i concorrenti che, stasera, si contenderanno la vittoria nello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Chi riuscirà, alla fine, a trionfare? Uno dei percorsi più lineari è stato quello della coppia formata da Valeria Fabrizi e Giordano Filippo. La concorrente più “anziana” ha convinto fin da subito tutti i giurati del programma e, oltre a non essere mai finita allo spareggio, si è messa in gioco anche quando ha avuto un infortunio al ginocchio. Apprezzata da tutti per la sua signorilità ed eleganza, Valeria ha saputo anche raccontarsi, parlando sia della scomparsa del marito, sia della sua infanzia e della prematura ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 18 dicembre 2021) Vito Coppola e Arisa Dopo dieci settimane di gioco, dove non sono mancati diversi colpi di scena, i telespettatori di Rai 1 stanno per conoscere il nome del sedicesimo vincitore dicon le. Sono infatti sei i concorrenti che, stasera, si contenderanno la vittoria nello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Chi riuscirà, alla fine, a trionfare? Uno dei percorsi più lineari è stato quello della coppia formata da Valeria Fabrizi e Giordano Filippo. La concorrente più “anziana” ha convinto fin da subito tutti i giurati del programma e, oltre a non essere mai finita allo spareggio, si è messa in gioco anche quando ha avuto un infortunio al ginocchio. Apprezzata da tutti per la sua signorilità ed eleganza, Valeria ha saputo anche raccontarsi, parlando sia della scomparsa del marito, sia della sua infanzia e della prematura ...

Advertising

RaiUno : ?? 6 coppie in gara pronte a conquistare il titolo di campioni! ?????? Avete già fatto il vostro pronostico? Vi aspetti… - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? RIPESCAGGIO ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - MusicStarStaff : CS_Finalissima a “Ballando con le stelle” per scoprire la coppia vincitrice - RadioDueLaghi : Red Canzian sarà ospite con il cast di Casanova Opera Pop di Ballando con Le Stelle nella puntata in onda sabato 18… -